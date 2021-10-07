Разумков убежден, что у «слуг» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата

Внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что у партии «Слуга народа» нет оснований и возможности лишить его депутатского мандата.

«Если мы говорим о нормах закона, то таких оснований и возможностей у партии „Слуга народа“ нет», — сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг после его отзыва с должности спикера парламента.

В то же время, он с сожалением отметил, что на данный момент не все происходит по закону.

По мнению Разумкова, Верховная Рада убрала предохранитель в отношении того, что спикер никогда не становится президентом Украины.

«Президентские выборы ещё же не начались. Но раньше все что говорили? Что с (должности — Ред.) председателя Верховной Рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Дальше посмотрим», — сказал Разумков на брифинге, отвечая на вопрос о наличии у него президентских амбиций.

«На пенсию я точно не собираюсь. Здоровье мне позволяет. Я буду двигаться вперед», — заверил депутат.