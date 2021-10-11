Шмыгаль оценил выгоду от перехода в энергосистему ЕС в $1,5 млрд в год

Положительный экономический эффект после отключения энергосистемы Украины от российской с последующей интеграцией в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) составит около $1,5 млрд в год. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Присоединение к энергосистеме Европы — это очень практичный шаг. ... Экономические преимущества от синхронизации объединенной энергосистемы Украины с ENTSO-E ориентировочно составляют $1,5 млрд ежегодно», — цитирует его агентство Укринформ. По мнению премьера, отключение Украины от энергосистемы РФ приведет к потере стратегического влияния Москвы на энергетическую отрасль и Украины, и Европы.
В феврале глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.
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