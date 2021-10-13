Фигуранты «пленок Трухина» не будут привлечены к ответственности, - юрист

Попытки депутата от «Слуги народа» Александра Трухина захватить власти в бюджетном комитете, завербовав для этого группу заговорщиков среди своих коллег, не будут иметь никаких правовых последствий.

Об этом заявил юрист Ростислав Попович, комментируя скандал вокруг «пленок Трухина».

«Слуги народа» — это сплошной скандал, причем каждый день и каждую секунду. То у нас ДТП какое-то, то у нас еще какие-то пленки, то ляпнут что-то не то, то где-то еще что-то учудят.... В принципе народу, я думаю, уже давным-давно понятно ху из ху во власти. И на пленках Трухина мы ничего нового не увидели и не услышали. Мы же понимали, что внутри партии «Слуга народа» происходит определенные процессы — каждый хочет дорваться до власти, переделить потоки и получить влияние на определенные сферы жизни в стране. Пленки Александра Трухина это лишь еще раз подтверждают», — отметил юрист.

В то же время он сомневается, что участники тайной встречи понесут какое-то наказание.

«Мы не знаем, кто делал эти записи и каким образом их дальше будут использовать... Скорее всего народ просто пошумит и через какое-то время все забудет. Ведь у фигурантов этих пленок всегда будет железобетонное алиби, они будут говорить, что проведите экспертизу, докажите, что это точно мы говорили и так далее. И все же прекрасно понимают, что на сегодняшний день это практически сделать невозможно. Поэтому будет просто очередной скандал, который не закончится уголовным производством. Разве что внутри команды „слуг“ состоятся какие-то рокировки», — предполагает он.

Напомним, ранее в СМИ появились аудиозаписи, на которых замглавы бюджетного комитета Рады Александр Трухин пытается подговорить коллег на создание теневой группы влияния и озвучивает планы по манипулированию министром финансов и Офисом президента.