В центре Киева перекроют движение из-за шествия ко Дню защитников и защитниц

В центре Киева 14 октября перекроют движение в связи с проведением шествия ко Дню защитников и защитниц Украины.
Об этом Патрульная полиция сообщает в Телеграм.
«В связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта», — говорится в сообщении.
Движение будет ограничено на:
В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Напомним, в четверг, 14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и День казачества.
Государственный праздник был учрежден 14 октября 2014 года президентским Указом с названием «День защитника Украины». 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016