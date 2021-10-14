В центре Киева перекроют движение из-за шествия ко Дню защитников и защитниц

В центре Киева 14 октября перекроют движение в связи с проведением шествия ко Дню защитников и защитниц Украины.

Об этом Патрульная полиция сообщает в Телеграм.

«В связи с проведением шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, с 13:30 до 18:30 14 октября будет перекрыто движение автотранспорта», — говорится в сообщении.

Движение будет ограничено на:

улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

улице Михайловской;

улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни) и участках прилегающих улиц.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Напомним, в четверг, 14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и День казачества.

Государственный праздник был учрежден 14 октября 2014 года президентским Указом с названием «День защитника Украины». 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины.