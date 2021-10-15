В Израиле отмечается резкое снижение заболеваемости COVID-19

В Израиле, где активно практикуется использование дополнительных — бустерных — доз вакцин от COVID-19, паспортов вакцинации и масочного режима, наблюдается резкое снижение распространения COVID-19 и числа случаев тяжелого течения болезни, сообщает в пятницу издание The Guardian.
С начала сентября, когда заболеваемость достигала пиковых значений выше отметки в 10 тыс. случаев в день, число ежедневных случаев заболевания COVID-19 сократилось в стране на 80%, при этом количество тяжелых случаев снизилось вдвое. Так, по данным статистического портала Worldometers, накануне в Израиле выявили 1 тыс. 373 случая болезни, а в тяжелом или критическом состоянии находятся 385 пациентов — 2% от 21 тыс. 50 инфицированных в данный момент жителей.
При этом The Guardian отмечает, что на сегодняшний день в Израиле более 75% госпитализированных с тяжелым течением болезни лиц — это невакцинированные, часто молодежь. На тех, кто получили две или три дозы вакцины, приходится теперь около 25% госпитализированных.
Издание напоминает, что на данный момент в стране проводится вакцинация бустерными дозами вакцины Pfizer/BioNTech лиц старше 12 лет; также обязательны ношение масок и «зеленые паспорта» — свидетельства о наличии прививки, выздоровлении после COVID-19 или отрицательного анализа на наличие вируса — для входа в рестораны и другие общественные места, даже для детей.
Всего в Израиле за время пандемии выявили более 1,3 млн заражений COVID-19, свыше 7,9 тыс. инфицированных скончались.
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