Еще 14 российских актеров попали в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал.
Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 227 человек.
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