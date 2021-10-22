Лидер «зеленых» ФРГ считает, что «Северный поток – 2» не отвечает интересам Европы

Сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналена Бербок считает ошибкой реализацию проекта «Северный поток — 2» и утверждает, что Россия приняла целенаправленное решение не заполнять газом хранилища в Европе.

«Мы зависим от России в области энергетики. Сейчас нет дефицита в мощностях по поставкам российского газа, но Россия приняла решение не заполнять газохранилища», — сказала она в опубликованном в пятницу интервью журналу Spiegel. По ее мнению, Европа в вопросах энергоснабжения «уязвима для шантажа». «Это показывает, что безопасность и внешняя политика — это не только военные вопросы», — добавила лидер «зеленых».

Бербок также утверждает, что при эксплуатации «Северного потока — 2» должны соблюдаться европейские правовые предписания.

«Они предусматривают, что „Газпром“ не может одновременно владеть и эксплуатировать трубопровод, то есть пропускать газ. Сейчас это не так», — заявила она. «И это только одна из причин, почему я в известной мере считаю этот трубопровод ошибкой. Он идет вразрез с европейскими интересами», — полагает сопредседатель «зеленых».

Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД, известна своей критической позицией по отношению к проекту и Москве в целом. До этого она неоднократно призывала остановить строительство газопровода.