Трех сотрудников СБУ подозревают в похищении и пытках иностранного IT-шника

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) подозревают двух сотрудников центрального аппарата Службы безопасности Украины и одного работника территориального подразделения Службы в незаконном удержании и вымогательстве денег у иностранца.
Об этом сообщает ГБР.
Задержанный правоохранителями работник IT-сферы якобы разыскивался правоохранительными органами Российской Федерации за совершение преступления на территории этого государства.
Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требовали у него 200 тысяч долларов США. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же, они незаконно проникли в жилище потерпевшего, откуда похитили и присвоили его личное имущество.
Задержанный не имел такой суммы и договорился рассчитаться с правоохранителями биткоинами. Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции.
На основании определений следственных судей в августе этого года этих сотрудников СБУ отстранили от должностей и применили к ним меры пресечения в виде домашнего ареста.
В связи с ненадлежащим процессуальным поведением одного из подозреваемых, систематическим нарушением возложенных на него процессуальных обязательств, определением Печерского районного суда г. Киева этому сотруднику изменена мера пресечения на более строгую в виде содержания под стражей.
Сотрудникам СБУ сообщили о подозрении по статьям насильственного исчезновения, кражи, соединенной с проникновением в жилище, грабежа, вымогательства и превышения власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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