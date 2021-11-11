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В Одессе разоблачили медиков, выдававших фейковые COVID-сертификаты

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Служба безопасности Украины разоблачила группу медиков, создавших механизм фальсификации сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 в одном из медицинских учреждений Одессы, сообщается на сайте спецслужбы в четверг.

«Группа злоумышленников насчитывала несколько человек с четко определенными функциями. Посредник подыскивал клиентов среди якобы проверенных людей, медсестра вела учет вакцинированных и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). За последние полгода по меньшей мере 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отражалось в приложении „Дия“. При этом прививок им никто не делал. Такая услуга обошлась от 1 до 2 тыс. грн», — говорится в сообщении.

После выявления персональных данных лиц, противоправно внесенных в информационную систему НСЗУ, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации", — говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.354 (подкуп работника предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении злоумышленников о подозрении в совершении правонарушения. Ведется следствие по установлению всех лиц, причастных к сделке.

В СБУ отмечают, что подделка и сбыт тестов и сертификатов о вакцинации от коронавируса является уголовным правонарушением, которое карается штрафом до 17 тыс. грн, арестом до шести месяцев или ограничением свободы до двух лет. Использование заведомо ложного документа также подпадает под ст.358 Уголовного кодекса Украины и наказывается ограничением свободы на срок до 2 лет.

СБУ, Covid-сертификат
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