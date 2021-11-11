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«Укрзализныця» отчиталась о прибыли за 10 месяцев

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«Укрзализныця» отчиталась о прибыли за 10 месяцев

АО «Укрзализныця» январе-октябре получило 113,5 млн грн чистой прибыли против 11,8 млрд грн убытков за аналогичный период прошлого года.

«Укрзализныця» может быть прибыльной и мы это доказали. Октябрь компания завершила с чистой прибылью почти 575 млн грн, а за 10 месяцев 2021 года получила положительный финансовый результат — 113,5 млн грн«, — цитируется в сообщении на сайте компании глава УЗ Александр Камышин.

Он также напомнил, что за первое полугодие 2021 года убытки составили 1,4 млрд грн, и подчеркнул, что достигнутый положительный финансовый результат за 10 месяцев свидетельствует о том, что компания развивается и выходит на тенденцию стабильного развития.

По данным «Укрзализныци», показатель EBITDA за 10 мес. достиг 10,3 млрд грн, что на 2,8 млрд грн больше чем за соответствующий период прошлого года. При этом доход от реализации продукции «Укрзализныци» увеличился на 12% и составляет 69 млрд грн.

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Наибольшая доля дохода в структуре дохода от реализации продукции приходится на доходы от грузовых перевозок, которые за январь-октябрь превысили 57 млрд грн.

Как сообщалось, по словам главы УЗ Александра Камышина, компания завершит 2021 год с положительным финансовым результатом.

По итогам 2020 года «Укрзализныця» получила 11,9 млрд грн чистого убытка.

УЗ
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