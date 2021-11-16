«Нафтогаз» призвал США наложить санкции на немецкую «дочку» Nord Stream 2 AG

Компания «Нафтогаз Украины» призывает США применить санкции к создаваемой в Германии дочке Nord Stream 2 AG, чтобы не допустить сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».
«Мы призываем правительство США наложить предусмотренные законодательством США санкции на оператора „Северного потока — 2“, о создании которого заявляет „Газпром“, — написал глава „Нафтогаза“ Юрий Витренко на своей странице в Facebook во вторник.
Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора до того, как Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой „дочки“.
Витренко назвал „хорошей новостью“ факт приостановки сертификации, однако, по его мнению, „Газпром“ осуществляет „юридические трюки“.
„Газпром“ заявил немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю компанию в Германии, которая будет вроде бы независимым оператором трубопровода „Северный поток — 2“, причем только той его части, которая расположена на территории Германии. Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов», — заявил глава «Нафтогаза».
Витренко считает, что санкции США против создаваемого оператора трубопровода должны действовать как минимум до тех пор, пока РФ не перестанет использовать газ как оружие и не начнет действовать в соответствии с европейскими правилами.
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