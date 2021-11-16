«Зеленые» ФРГ считают, что «Северный поток – 2» не заработает этой зимой

Немецкие «зеленые» считают, что «Северный поток — 2» не нужен, и рассчитывают, что решение Федерального сетевого агентства ФРГ приостановить сертификацию его оператора не позволит запустить газопровод предстоящей зимой. Об этом заявил во вторник газете «Рейнише пост» зампред фракции партии в Бундестаге Оливер Кришер.
«Северный поток — 2» не нужен, поэтому «Газпром» и Герхард Шрёдер вынуждены прибегать к стольким хитростям«, — заявил он. «Тем самым (в свете решения регулятора, — Ред.) ввод трубопровода в эксплуатацию значительно отсрочивается, и он, по всей видимости, этой зимой больше не будет играть никакой роли», — заявил Кришер, который участвует в коалиционных переговорах между «зелеными», социал-демократами и либералами о создании новой правящей коалиции ФРГ.
Он назвал решение регулятора «хорошим». По его мнению, «Газпром», используя зарегистрированное в Швейцарии предприятие Nord Stream 2 AG для управления газопроводом, якобы хотел воспользоваться более низким налогообложением этой страны.
«Федеральное сетевое агентство подвело черту под этими расчетами», — заявил депутат.
Он также заявил, что, по его «впечатлениям», «Газпром» «не принимает всерьез немецкое и европейское право».
Напомним, ранее сегодня стало известно, что федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процедуру сертификации «Северного потока 2» до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.
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