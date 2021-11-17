Глава Пентагона и министр обороны Норвегии обсуждали тему Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Норвегии Одд Рогер Эноксен во вторник обсудили взаимодействие по Арктике и ситуацию в Украине. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби.
Как он отметил, Остин принял Эноксена в Пентагоне. Они говорили об «углублении давних связей в сфере безопасности между США и Норвегией, а также подчеркнули важность единства НАТО, совместных подходов к контролю над вооружениями, реагирования на общие вызовы в сфере безопасности за полярным кругом, а также международных операций по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». «Они также обсудили дестабилизирующие действия России в Украине и необходимость поддержания стратегической стабильности», — уточнил Кирби.
Как говорится в документе, Остин «отметил важную роль Норвегии как „глаз и ушей“ НАТО в Арктике». Главы оборонных ведомств договорились «тесно сотрудничать для преодоления вызовов в сфере безопасности по всему миру», а также углубить взаимодействие между силами специальных операций двух стран.
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