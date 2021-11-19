Армения заявила о шести погибших в боях на границе 16 ноября

Министерство обороны Армении заявило о шести погибших в ходе боев на границе с Азербайджаном 16 ноября.

«Во время боев 16 ноября, развернувшихся в результате нападения подразделений ВС Азербайджана с армянской стороны по состоянию на данный момент погибли шесть человек», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что личность одного погибшего пока не установлена.

Во вторник Ереван заявил, что ВС Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны. По данным армянского минобороны, один военнослужащий Армении погиб, 13 взяты в плен, связь с 24 военными потеряна. Минобороны Азербайджана сообщило, что в боях на границе с Арменией погибли семь азербайджанских солдат и десять ранены.