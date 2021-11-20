В Чехии новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Медики выявили в Чехии в пятницу 22 936 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель, зафиксированный в 10-миллионной стране за все время пандемии, сообщило в субботу национальное министерство здравоохранения.

Согласно Минздраву, число выявленных в пятницу случаев заражения ковидом почти на 10 тыс. превысило показатель предыдущего дня. В четверг было зафиксировано 13 374 новых зараженных SARS-CoV-2.

Общее число инфицированных коронавирусом за время пандемии в Чехии достигло 1 980 849. Из них вылечились 1 751 539 человек, от осложнений умерли 32 005 жителей страны. На данный момент в стране насчитывается около 200 тыс. пациентов с ковидом. Из них госпитализированы 4 890, состояние 724 из которых медики характеризуют как тяжелое.

27 декабря 2020 года в стране началась вакцинация от коронавируса. Иммунизацию завершили 6 226 142 жителя.

В Чехии в последние недели резко ухудшилась эпидемическая ситуация. К наиболее неблагоприятным регионам относится Прага. Власти с предстоящего понедельника вводят в стране локдаун для граждан, отказывающихся от вакцинации.