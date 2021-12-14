Десятки человек погибли при взрыве цистерны на севере Гаити

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити. Об этом сообщила во вторник местная газета Le Nouvelliste.

По ее данным, десятки человек пострадали, из-за нехватки коек их приходится размещать во дворе больницы. Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени (около 07:00 по Киеву).

Представитель городских властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП, когда ее водитель пытался избежать столкновения с мотоциклистом.

«Взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры (чтобы набрать горючее)», — сказал он.

Как сообщает издание, большинство госпитализированных после взрыва размещены во дворе больницы из-за нехватки места в палатах. Врачи заявляют о недостатке горючего и медикаментов.

В Гаити уже несколько месяцев наблюдается серьезная нехватка топлива из-за блокады нефтяных терминалов вооруженными бандами. Дефицит топлива затронул большинство отраслей промышленности. Помимо крупных и средних частных компаний, пострадали также госучреждения. При этом на теневых рынках цены на топливо растут.