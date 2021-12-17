В Киевской области во время конвоирования подсудимый напал на правоохранителей и сбежал

Полиция Киевской области задержала подсудимого, который в пятницу напал на конвоиров и скрылся из-под стражи, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в телеграмме.

«Сегодня, около 12:55 часов, во время конвоирования на служебном автомобиле в Броварской горрайонный суд 31-летний подсудимый совершил нападение на двух работников конвоя и скрылся», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на поиски беглеца были ориентированы все наряды полиции Киевщины, введена специальная полицейская операция.

«Благодаря слаженным действиям полицейские злоумышленник задержан. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания», — резюмируют в МВД.