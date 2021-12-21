Руководитель украинской ГТС назвал шантажом отказ «Газпрома» увеличить транзит газа

20 декабря «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на январь, однако «Газпром» не воспользовался предложением.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что «Газпром» шантажирует Европу тем, что не увеличивает транзит природного газа через украинскую территорию. Об этом он написал в Facebook.

Он пожаловался на то, что увеличение транзита не происходит, даже несмотря на резкий рост цен на газ в Евросоюзе, а также имеющиеся свободные транзитные мощности в Украине и заявления российского руководства о том, что поставки в ЕС увеличиваются.

Макогон отметил, что «Газпром» не планирует увеличивать транзит свыше 109 млн куб. м в сутки, что предусмотрено действующим контрактом.

«Выводы очевидны — шантаж Европы продолжается с целью максимально быстрой сертификации «Северного потока-2», — заявил он.

Днем 20 декабря стало известно, что «Газпром» отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину в январе. На платформах RBP и GSA Platform проходил аукцион в дополнение к долгосрочному контракту по бронированию транзитных мощностей на 40 млрд куб. м в год. Украинский оператор предложил транзитные мощности объемом до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м в сутки через «Сохрановку» в январе. Однако «Газпром» не воспользовался предложением.

«Газпром» уже на протяжении четырех месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту газа через Украину. При этом компания с начала года по 15 декабря транспортировала через Украину 40 млрд куб. м газа, таким образом, выполнив свои обязательства на 2021 год в полном объеме.