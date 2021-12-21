РФ будет рассматривать продвижение НАТО к российским границам как пересечение «красной линии»

Россия будет рассматривать дальнейшее расширение НАТО как пересечение «красной линии», заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не обсуждали гипотетические сценарии, в том числе касающиеся попыток насильно затянуть Грузию вопреки воле большой части ее народа в Североатлантический альянс», — заявил Лавров на пресс-конференции в Сочи, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли он накануне с главами МИД Абхазии и Южной Осетии совместные ответные шаги в случае вступления Грузии в НАТО.

«Наша позиция о расширении НАТО хорошо известна — это будет „красной линией“, если альянс продолжит передвигаться все ближе и ближе к границам Российской Федерации», — подчеркнул министр.