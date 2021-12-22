Газ в Европе вновь торгуется выше $2050

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду вновь поднялась выше $2 050 за 1 тыс. куб. м после резкого снижения на 12% утром, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 068 за 1 тыс. куб. м, или €176,99 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Стремительный рост цены голубого топлива в Европе начался утром накануне. Стоимость газа последовательно превысила $1 800 и $1 900, побила исторический рекорд, а затем, не сбавляя темпа, пересекла психологическую отметку в $2 000 за 1 тыс. куб. м. Впоследствии она превысила $2 100 и подбиралась вплотную к $2 200 — росла до $2 190,4 за 1 тыс. куб. м, или €187,47 за МВт·ч.