Кабмин сменил состав правления «Укрзализныци» и продлил контракт с его главой

Кабинет министров Украины постановлением № 1368 от 23 декабря 2021 года сменил состав правления АО «Укрзализныця».
Согласно постановлению, Кабмин прекратил полномочия члена правления «Укрзализныци» Романа Черницкого в связи с истечением срока полномочий.
Также правительство временно, на период до формирования нового правления АО УЗ (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 марта 2021 года постановило выбрать и назначить с 1 января 2022 года членами правления УЗ Павла Цубера и Евгения Шрамко.
Также Кабмин уполномочил государственного секретаря Министерства инфраструктуры Андрея Почтарева на подписание контракта с Камышиным, а Камышина как главу компании — с членами правления.
Как сообщалось, ранее Кабмин продлил контракт с Камышиным на период до формирования нового правления АО УЗ (по представлению нового состава наблюдательного совета), но не более чем до 31 декабря 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016