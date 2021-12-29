«Укрзализныця» в 2022 году планирует получить чистую прибылью в 1,7 млрд

Кабинет министров Украины в среду утвердил консолидированный финансовый план АО «Укрзализныця» (УЗ) на 2022 год с прогнозным показателем чистой прибыли в размере 1,681 млрд грн.

Согласно пояснительной записке к проекту правительственного распоряжения, чистый доход компании от реализации продукции, товаров и услуг на 2022 год запланирован в объеме 98,091 млрд грн, общий доход — 101,977 млрд грн.

При этом капитальные инвестиции запланированы в размере 29,989 млрд грн. Выплаты в бюджеты всех уровней предполагаются в размере 28,020 млрд грн.

Ранее в «Укрзализныце» со ссылкой на директора по экономике и финансам Николая Иванинива сообщали, что по итогам 2021 года УЗ ожидает прибыль свыше 250 млн грн против убытка в 2020 году 12 млрд грн.