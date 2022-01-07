В Казахстане продолжаются бои между силовиками и протестующими

На территории Казахстана введен «критический красный» уровень террористической опасности, собщают местные СМИ.
«Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции», — сообщили журналистам в Комитете национальной безопасности страны.
В этой ситуации спецслужбам разрешается проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение.
Кроме того, силовикам разрешено «беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения». Они могут получать доступ к переговорам или иной информации, передаваемой по каналам телекоммуникационных систем. Предполагается также полная мобилизация и боевая готовность всех спецслужб.
Этой ночью возобновились столкновения в Алма-Ате, СМИ сообщали о продолжении контртеррористической операции в городе. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев сообщил, что со стороны «террористов» в Алма-Ате действовали снайперы со специальными винтовками. По его словам, «террористы» несколько раз пытались выйти в прямой эфир на центральном телевидении. Были совершены нападения на телевышку «Коктобе» в Алма-Ате, однако их отбили.
О том, что под Алма-Атой идут бои, президент Касым-Жомарт Токаев заявлял еще 5 января. По его словам, беспорядки устроили банды, прошедшие подготовку за рубежом. Президент подчеркнул, что именно группы террористов захватывают здания и объекты инфраструктуры, помещения с оружием, а также ведут бои с курсантами училищ.
В МВД сообщали, что за время спецоперация в Казахстане были ликвидированы 26 преступников, еще 18 «вооруженных террористов» ранены. Всего задержаны 3 тыс. человек.
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