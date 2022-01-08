Токаев заявил о «развитии в сторону стабилизации» ситуации в Казахстане

Обстановка в Казахстане, где с начала января начались протесты, переросшие впоследствии в беспорядки, «развивается в сторону стабилизации», сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Президенты обменялись мнениями в связи с предпринимаемыми мерами по наведению порядка в Казахстане», — сообщили там.

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста. Уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти во многих городах страны. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности. По данным властей, 7 января порядок в целом восстановлен во всех регионах страны. Самая сложная ситуация сохраняется в Алма-Ате.