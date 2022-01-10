Войти
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
дружба народов
Путин обещает вывести свои войска из Казахстана
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
позиция
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Посольство Казахстана назвало вбросом информацию об «украинском следе» событий в стране

367
Посольство Казахстана назвало вбросом информацию об «украинском следе» событий в стране

Посольство Казахстана заявляет, что чувствует сопереживание Украины в связи с ситуацией в стране, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение доверительные отношения между странами.

«11 января ожидаем выступления главы государства с посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политическому процессу в стране. Ожидается назначение нового состава правительства. Очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать. Казахстан намерен следовать заявленной идеологии „слышащего государства“. Необходимо будет простраивать более четкие механизмы обратной связи власти с населением, чтобы подобные радикальные события больше не происходили. Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства», — говорится в информационном сообщении казахстанского посольства.

В сообщении подчеркивается, что «то, что произошло в Казахстане, имеет абсолютно иную природу».

«Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об „украинском следе“ событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют», — говорится в сообщении.

Также в посольстве выразили благодарность правительству Украины, МИД Украины, Национальной гвардии за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.

«Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло», — заверили в посольстве.

Читайте также: В Казахстане снова отключили интернет

В Казахстане также сообщили, что с 9 января возобновляются рейсы по маршруту Нур-Султан-Киев-Нур-Султан.

Всего сейчас из Казахстана вернулось 33 украинца, а из Киева был отправлен 91 гражданин Казахстана.

Сейчас прорабатывается вопрос возвращения порядка 116 украинских граждан, которые остались в Алматы. Посольство Казахстана в Украине содействует их переправке через Нур-Султан, отмечается в сообщении дипведомства.

Казахстан, протесты
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 10 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016