Посольство Казахстана назвало вбросом информацию об «украинском следе» событий в стране

Посольство Казахстана заявляет, что чувствует сопереживание Украины в связи с ситуацией в стране, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение доверительные отношения между странами.

«11 января ожидаем выступления главы государства с посланием в парламенте. Оно должно сделать рестарт политическому процессу в стране. Ожидается назначение нового состава правительства. Очевидно, что Казахстан перешел в новую реальность, которую еще предстоит осознать. Казахстан намерен следовать заявленной идеологии „слышащего государства“. Необходимо будет простраивать более четкие механизмы обратной связи власти с населением, чтобы подобные радикальные события больше не происходили. Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства», — говорится в информационном сообщении казахстанского посольства.

В сообщении подчеркивается, что «то, что произошло в Казахстане, имеет абсолютно иную природу».

«Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об „украинском следе“ событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют», — говорится в сообщении.

Также в посольстве выразили благодарность правительству Украины, МИД Украины, Национальной гвардии за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.

«Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло», — заверили в посольстве.

В Казахстане также сообщили, что с 9 января возобновляются рейсы по маршруту Нур-Султан-Киев-Нур-Султан.

Всего сейчас из Казахстана вернулось 33 украинца, а из Киева был отправлен 91 гражданин Казахстана.

Сейчас прорабатывается вопрос возвращения порядка 116 украинских граждан, которые остались в Алматы. Посольство Казахстана в Украине содействует их переправке через Нур-Султан, отмечается в сообщении дипведомства.