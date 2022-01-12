«Укрзализныця» отчиталась о прибыли в 2021 году

АО «Укрзализныця» (УЗ) в 2021 году, согласно оперативным данным, получила 457 млн грн чистой прибыли против убытка в 11,9 млрд грн годом ранее, сообщил глава правления компании Александр Камышин.
«Посчитали финансовый результат за 2021 год. По оперативным данным, у нас чистая прибыль 457 млн грн! Напомню, 2020 год — 11,9 млрд грн убытка. Первые шесть месяцев 2021 года — 1,4 млрд грн убытка. Вот в таком состоянии наша команда получила УЗ летом прошлого года», — написал он в своем Телеграм-канале.
Камышин отметил, что в плюс сыграли рост грузопотока, повышение тарифа на грузовые перевозки, распределение вагонов через аукционы, экономия на закупке электроэнергии мимо посредников — напрямую у «Энергоатома» и экономия на всех закупках. В минус — подорожание энергоносителей (дизтоплива, газа) и повышение заработной платы на 10% с 1 декабря.
Как сообщалось, Кабмин утвердил финплан «Укрзализныци» на 2022 год с чистой прибылью в размере 1,681 млрд грн. Чистый доход компании от реализации продукции, товаров и услуг на 2022 год запланирован в объеме 98,091 млрд грн, общий доход — 101,977 млрд грн.
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