В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о готовности к «нормандскому» саммиту

Россия, как и Украина, готова предметно договариваться по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Накануне, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам в «нормандском формате». По его словам, пришло время «предметно договариваться о прекращении конфликта» на Донбассе.
«Российская сторона тоже готова предметно договариваться. Но сначала надо предметно выполнить достигнутые договоренности», — заявил Песков.
По его словам, какого-либо «конкретного понимания по встрече нет».
«Нормандский формат» переговоров четырех стран — России, Украины, Германии и Франции — существует с июня 2014 года. Последняя встреча в «нормандском формате» на высшем уровне прошла в конце 2019 года в Париже.
В связи с появлением осенью 2021 года сообщений в СМИ о возможном «вторжении» России в Украину вопрос о возвращении к «нормандскому формату» был поднят вновь. В середине декабря Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и новый канцлер Германии Олаф Шольц по итогам трехсторонней встречи призвали Россию к возобновлению работы в рамках «нормандского формата».
12 января министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о возвращении «нормандского формата» к работе. Он уточнил, что новая встреча планируется «в ближайшие дни», стороны обсудят обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения и статус Донбасса.
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