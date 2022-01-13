Армения ожидает установления дипотношений с Турцией и открытия границ

Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Как в четверг сообщило агентство Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
«Ожидания Армении от этого диалога, по сути, такие же, как и с начала 1990-х годов. Ожидаем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в начале 90-х годов», — отметил он.
По словам Унаняна, Армения всегда заявляла, что готова нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий. «Как мы уже отмечали, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа „без предварительных условий“. На наш взгляд, турецкое правительство также разделяет подход по началу диалога без предварительных условий», — добавил он.
Пресс-секретарь МИД Армении также уточнил, что первая встреча специальных представителей Армении и Турции по установлению диалога между двумя странами, которая запланирована на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер. «Не стоит ожидать, что в результате одной только встречи можно будет добиться ощутимых результатов, однако будет дан старт процессу», — отметил он.
На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван — заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016