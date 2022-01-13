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Армения ожидает установления дипотношений с Турцией и открытия границ

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Армения ожидает от Турции установления дипломатических отношений и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран. Как в четверг сообщило агентство Арменпресс, об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

«Ожидания Армении от этого диалога, по сути, такие же, как и с начала 1990-х годов. Ожидаем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией, будет открыта граница между двумя странами, которая была в одностороннем порядке закрыта Турцией в начале 90-х годов», — отметил он.

По словам Унаняна, Армения всегда заявляла, что готова нормализовать отношения с Турцией без предварительных условий. «Как мы уже отмечали, в наших контактах с международными партнерами мы неоднократно подчеркивали необходимость соблюдения принципа „без предварительных условий“. На наш взгляд, турецкое правительство также разделяет подход по началу диалога без предварительных условий», — добавил он.

Пресс-секретарь МИД Армении также уточнил, что первая встреча специальных представителей Армении и Турции по установлению диалога между двумя странами, которая запланирована на 14 января в Москве, будет носить ознакомительный характер. «Не стоит ожидать, что в результате одной только встречи можно будет добиться ощутимых результатов, однако будет дан старт процессу», — отметил он.

На должность спецпредставителя Анкара назначила бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча, а Ереван — заместителя председателя парламента Рубена Рубиняна.

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Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов.

Турция, Армения
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