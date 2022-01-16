В Кремле снова опровергли наличие планов напасть на Украину

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу CNN об отсутствии со стороны РФ военной эскалации в отношении Украины. Как заявил представитель Кремля, США не предоставили доказательств своих обвинений в адрес Москвы.
В беседе с Песковым ведущий CNN заявил о наличии сообщений о том, что Россия планирует военную эскалацию или нападение на Украину, и спросил пресс-секретаря Путина, может ли он сказать, что этого не происходит или не произойдет. «Вы видите, что этого не происходит. Это первое», — ответил пресс-секретарь российского лидера. Фрагменты видеозаписи распространила в субботу на своей странице в Twitter газета The Hill.
«Второе: вчера вечером мы слышали заявление господина Салливана (помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан — Ред.). И он обещал опубликовать доказательства этих обвинений в течение 24 часов, если я не ошибаюсь. Мы все еще ждем этих доказательств. Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать... считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», — добавил Песков.
Он также отметил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты. "
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