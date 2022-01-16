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В «Нафтогазе» признают, что ФРГ получит преимущества после запуска «Северного потока – 2»

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В «Нафтогазе» признают, что ФРГ получит преимущества после запуска «Северного потока – 2»

Германия может получить экономические преимущества, связанные с распределением газа, в случае запуска «Северного потока — 2». Такое мнение выразил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое опубликовано воскресенье.

«Германия получила бы экономические преимущества, если при помощи „Северного потока — 2“ стала бы главным распределительным пунктом для российского газа. Но, будучи ведущей европейской страной, Германия не может получать краткосрочные экономические преимущества за счет других европейских государств», — сказал он.

Также Витренко выразил точку зрения, что Россия не допустит прекращения поставок газа в Европу. «Европа выжила бы без российского газа, даже если бы это было тяжело для потребителей. Но после этого она уже никогда бы не вернулась к РФ как к поставщику. В настоящее время Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам, даже если она больше не продает газ на спотовом рынке», — считает он.

Глава «Нафтогаза» также сказал, что через Украину можно транспортировать больше газа, чтобы покрыть потребности Германии. По его словам, украинская газотранспортная сеть загружена на 25 процентов. «Если бы у предприятий был шанс покупать газ на российско-украинской границе, тогда мы могли бы предложить лучшие условия для транспортировки в Европу», — добавил Витренко.

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Напомним, что строительство «Северного потока — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

Для запуска газопровода Nord Stream 2 AG нужно получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора. 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся немецкого сегмента, в собственность немецкой «дочки».

Нафтогаз України, Северный поток-2
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