Time поместил на обложку Байдена, над которым сгустились тучи

Один из ведущих американских общественно-политических журналов Time разместил на обложке свежего номера президента США Джо Байдена.

На изображении, размещенном изданием в четверг в Twitter, над главой американской администрации, который уже год находится на этом посту, сгустились тучи.

На портрете Байден сидит в Овальном кабинете и смотрит вверх, откуда из туч идет дождь. Вода заливает рабочий стол и лежащие на нем папки «Инфляция», «Путин», инициатива Build Back Better («Отстроим заново еще лучше»), «Избирательные права» и «Трамп-2024». За спиной у американского лидера стоят коробки с экспресс-тестами на коронавирус. В правом нижнем углу помещена надпись «Первый год».

К записи издание прикрепило статью с критикой президента и его правительства под заголовком «Администрация Байдена сбилась с пути».