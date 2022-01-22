СМИ узнали о просьбе США к России не обнародовать ответ по гарантиям

США просят Россию не предавать гласности ответ на предложения Москвы по «гарантиям безопасности», пишет The Washington Post. При этом высокопоставленный сотрудник Госдепартамента допустил, что российская сторона может обнародовать документ, как только Вашингтон его передаст.

Собеседник отметил, что хотя ответ Соединенных Штатов по-прежнему не удовлетворит требование России об отказе НАТО от продвижения на восток и приема Украины в свои ряды, администрация президента Джо Байдена считает: то, что с ним ознакомится российский лидер Владимир Путин, — в интересах США.

«В России есть один человек, который принимает решения, и этот человек — президент Путин», — сказал представитель администрации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «было бы правильно» обнародовать ответ Соединенных Штатов. По его словам, он попросит об этом госсекретаря Энтони Блинкена. Лавров и Блинкен 21 января провели переговоры в Женеве.

17 декабря прошлого года МИД обнародовал проекты договора с Соединенными Штатами о «гарантиях безопасности» и соглашения о мерах обеспечения безопасности с НАТО. В них сосредоточено внимание на гарантиях отказа альянса от дальнейшего продвижения на восток, сосредоточения у границ ударных наступательных систем вооружений, присоединения к союзу государств, ранее входивших в СССР, в том числе Украины, ведения любой военной деятельности на территории нашей страны, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

10, 12 и 13 января состоялись переговоры России с США и их союзниками по НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Однако достигнуть компромисса в переговорах не удалось.

Россия попросила письменного ответа на свои предложения. Госсекретарь пообещал передать его на следующей неделе.