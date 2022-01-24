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Япония советует своим гражданам не посещать Украину

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Япония советует своим гражданам не посещать Украину

Правительство Японии повысило уровень опасности по всей территории Украины до третьего, таким образом не рекомендовав своим гражданам посещать страну.

Об этом сообщается на сайте МИД Японии.

«Сейчас растет напряженность на приграничных территориях Украины из-за скопления российских войск там, поэтому ситуация остается непредсказуемой. Привлеченные страны прилагают дипломатические усилия, в то же время есть вероятность, что ситуация быстро изменится», — говорится в сообщении.

Учитывая это, Япония решила повысить уровень опасности до третьего и рекомендует своим гражданам воздерживаться от путешествий по всей территории Украины. Ранее третий уровень опасности был установлен по таким территориям, как АР Крым, Севастополь, Донецкая и Луганская области.

В МИД Японии также призывают своих граждан следить за официальными сообщениями правительства и, по возможности, покинуть Украину.

«Пока осуществляются коммерческие рейсы, настоятельно рекомендуем находящимся в Украине (гражданам Японии — ред.) вылететь из страны на них», — говорится в заявлении.

По данным министерства, в Украине проживают около 250 граждан Японии, в том числе семьи сотрудников посольства.

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Напомним, Государственный департамент США 24 января дал разрешение на добровольный (санкционированный) отъезд государственных служащих из посольства в Украине и приказал уехать членам их семей.

Великобритания сообщила, что также отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей.

В то же время, Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз не намерен организовывать эвакуацию из Украины своих дипломатов или их семей в связи с угрозой наступления России.

Япония, отношения с Россией
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Понедельник, 24 января 2022
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