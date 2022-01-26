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США готовы к дальнейшим переговорам с РФ, если будет деэскалация ситуации вокруг Украины

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США готовы к дальнейшим переговорам с РФ, если будет деэскалация ситуации вокруг Украины

США в ответе на предложения России по безопасности передали Москве как свою оценку этих предложений, так и американские идеи и опасения, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения», — сказал он журналистам в Госдепартаменте в среду.

Он отметил, что США готовы к дальнейшим переговорам с Россией, если будет деэскалация ситуации вокруг Украины.

«Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе», — сказал Блинкен.

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Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

отношения с Россией, Энтони Блинкен
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Среда, 26 января 2022
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