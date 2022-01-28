Половина взрослого населения ЕС уже прошла ревакцинацию от COVID-19

Уже около половины взрослых жителей стран Европейского союза получили бустерную дозу вакцины от коронавируса COVID-19, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«К настоящему моменту половина всех взрослых в ЕС получили бустерную дозу», — написала фон дер Ляйен в твиттере.

«Это хорошо. Но нам нужно сделать больше», — подчеркнула она.

По словам главы Еврокомиссии, в случае, если все вакцинированные европейцы пройдут ревакцинацию, удастся избежать около 1 млн госпитализаций.

«Вакцинация и бустер — лучшая защита от COVID-19, в том числе от «омикрона», — добавила она.