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Кулеба отрицает, что между Зеленским и Байденом был конфликт

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Кулеба отрицает, что между Зеленским и Байденом был конфликт

Сообщения в СМИ относительно конфликта, который якобы произошел во время телефонного разговора президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, недостоверны, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Разговор президентов вчера был длительным, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны Соединенных Штатов относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ относительно напряжения и какого-то конфликта, произошедшего вчера, недостоверны», — сказал Кулеба во время «Часы вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Ранее корреспондент CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что Байден в разговоре с Зеленским заявил: «Русское вторжение теперь практически неизбежно произойдет, как только земля замерзнет».

По его данным, президент США также предупредил, что Киев может быть «разграблен», поскольку российские войска будут пытаться занять его.

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Кроме того, согласно источнику корреспондента, Байден заявил, что Украина не получит существенной военной помощи.

Как сообщалось, телефонный разговор между президентами США и Украины состоялся в четверг, длился почти полтора часа.

Владимир Зеленский, Джо Байден
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