Кулеба отрицает, что между Зеленским и Байденом был конфликт

Сообщения в СМИ относительно конфликта, который якобы произошел во время телефонного разговора президентов США и Украины Джозефа Байдена и Владимира Зеленского, недостоверны, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Разговор президентов вчера был длительным, откровенным и конструктивным. Все ключевые позиции со стороны Соединенных Штатов относительно недопустимости любых договоренностей за спиной Украины и поддержки Украины конкретной помощью были подтверждены. Сообщения в СМИ относительно напряжения и какого-то конфликта, произошедшего вчера, недостоверны», — сказал Кулеба во время «Часы вопросов правительству» в Верховной Раде в пятницу.

Ранее корреспондент CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил в Twitter, что Байден в разговоре с Зеленским заявил: «Русское вторжение теперь практически неизбежно произойдет, как только земля замерзнет».

По его данным, президент США также предупредил, что Киев может быть «разграблен», поскольку российские войска будут пытаться занять его.

Кроме того, согласно источнику корреспондента, Байден заявил, что Украина не получит существенной военной помощи.

Как сообщалось, телефонный разговор между президентами США и Украины состоялся в четверг, длился почти полтора часа.