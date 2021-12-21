Путин считает, что США могут вооружить Украину и толкать «экстремистов» в Крым

Президент РФ Владимир Путин заявил, что США якобы могут вооружить Украину и под этим прикрытием толкать «экстремистов» в отдельные регионы РФ, к которым он относит и аннексированный Крым.
«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие (когда оно будет разработано американцами) Это не значит, что завтра станут его применять, потому что у нас „Циркон“ уже есть, а у них пока нет. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства. В том числе на отдельные регионы РФ, ну, скажем, на Крым», — сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
На чем основываются эти умозаключения, Путин не рассказал.
Отметим, что на этом же заседании глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США якобы готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.
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