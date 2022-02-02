Венедиктова поручила НАБУ начать уголовное производство в отношении нардепа Трухина

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала поручение зарегистрировать уголовное производство в отношении народного депутата Александра Трухина (фракция «Слуга народа»).

«Без промедлений дала поручение зарегистрировать уголовное производство. К сожалению, речь уже идет не только об участии в ДТП. Совершенно очевидно, что вопросов для изучения гораздо больше. Подследственность определяю за НАБУ», — написала Венедиктова в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, журналисты издания «Украинская правда» обнародовали видео с камер полицейских, которые оформляли ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция «Слуга народа»), где зафиксирован факт предложения правоохранителям взятки в 150 тысяч за возможность оставить место ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами «давай я тихонько в лес уйду», а затем обещает «поговорить» с главой МВД Денисом Монастырским.

ДТП с участием Трухина произошло на Бориспольской трассе 23 августа 2021 года. Автомобиль Audi на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.