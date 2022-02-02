Войти
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
дружба народов
Путин заявил, что США проигнорировали озабоченности России
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике
официально
Зеленский заявил о стабилизации ситуации в экономике

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

Попавшийся на взятке депутат просит исключить его из фракции «Слуга народа» временно

380
Попавшийся на взятке депутат просит исключить его из фракции «Слуга народа» временно

Разоблаченный на взятке народный депутат Сергей Кузьминых обратился к председателю партии «Слуга народа» Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии с просьбой временно исключить его из состава фракции с возможностью вернуться, если будет доказана невиновность.

Об этом в Телеграме проинформировала пресс-секретарь фракции «СН» Юлия Палийчук.

«Народный депутат Сергей Кузьминых направил председателю партии „Слуга народа“ Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии письмо относительно событий с его участием, которые имели место 28 января 2022 года. В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке», — отметила Палийчук.

Она сообщила, что обращение Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции, о результатах которого будет доложено официально. Пресс-секретарь также уточнила, что Кузьминых не вступал в партию «Слуга народа» и соответственно является внепартийным.

Читайте также: Университет Хопкинса признал локдауны бесполезными и даже вредными

Напомним, 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении народному депутату Сергею Кузьминых, которого 28 января детективы НАБУ задержали на взятке в сумме 558 тыс. грн.

По данным следствия, парламентарий получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Слуга народа, Сергей Кузьминых
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 2 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016