Попавшийся на взятке депутат просит исключить его из фракции «Слуга народа» временно

Разоблаченный на взятке народный депутат Сергей Кузьминых обратился к председателю партии «Слуга народа» Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии с просьбой временно исключить его из состава фракции с возможностью вернуться, если будет доказана невиновность.

Об этом в Телеграме проинформировала пресс-секретарь фракции «СН» Юлия Палийчук.

«Народный депутат Сергей Кузьминых направил председателю партии „Слуга народа“ Елене Шуляк и руководителю фракции Давиду Арахамии письмо относительно событий с его участием, которые имели место 28 января 2022 года. В нем народный депутат просит исключить его из числа членов фракции временно с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке», — отметила Палийчук.

Она сообщила, что обращение Кузьминых будет рассмотрено на ближайшем заседании фракции, о результатах которого будет доложено официально. Пресс-секретарь также уточнила, что Кузьминых не вступал в партию «Слуга народа» и соответственно является внепартийным.

Напомним, 31 января генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении народному депутату Сергею Кузьминых, которого 28 января детективы НАБУ задержали на взятке в сумме 558 тыс. грн.

По данным следствия, парламентарий получил деньги за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.