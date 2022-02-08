Зеленский сегодня встретится с Макроном в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 8 февраля, в Киеве проведет встречу с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство главы государства.

«8 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Французской Республики Эммануэля Макрона, который будет находиться в нашей стране с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Планируется, что после этой встречи два президента пообщаются с представителями СМИ.

Место проведения встречи — Мариинский дворец.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник был в Москве, где он провел переговоры с президентом России Путиным относительно отвода российских войск от границ Украины.

На прошлой неделе Зеленский провел встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, с премьер-министром Королевства Нидерланды Марком Рютте, премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Он также провел телефонные разговоры с лидерами ряда стран.

Ожидается, что 14 февраля состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, который прибудет в нашу страну с первым официальным визитом.