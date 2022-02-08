CNN сообщил об отмене встречи Зеленского и Бербок из-за разногласий по «Северному потоку-2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил намеченную на понедельник встречу с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок из-за несогласия с позицией Германии по вопросам санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и по оказанию военной помощи нашей стране. Об этом сообщил в понедельник ведущий телеканала CNN Джейк Тэппер со ссылкой на источник в правительстве Украины.
«Президент Зеленский отменил свою встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок из-за того, что та отказалась заявлять, что Германия откажется от газопровода „Северный поток −2“, если Россия совершит вторжение, а также из-за отказа Германии предоставлять Киеву любую военную помощь», — написал он в Twitter.
Тэппер сообщил, что официально отмену встречи объяснили изменениями в расписании, однако по информации его источника, «это было сделано Зеленским намеренно». «Германия в Восточной Европе и Киеве все больше воспринимается как союзник России, а не западный союзник», — привел ведущий CNN слова источника.
В понедельник Бербок сообщила, что не смогла провести встречу с Зеленским, поскольку изначально в ней должен был принимать участие и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан, однако у французской стороны изменились планы.
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