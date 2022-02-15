Путин заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину после 2024 года

Россия готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года (когда завершается нынешний долгосрочный контракт) при наличии спроса на такие поставки со стороны европейских покупателей и исправности газотранспортной системы республики, заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Путин отметил, что Федеральное сетевое агентство ФРГ в настоящее время проводит сертификацию газопровода «Северный поток 2», который с декабря с технической точки зрения полностью готов к работе.
Российский президент заявил, что «Северный поток 2» — это якобы чисто коммерческий проект, и он не несет никакой политической окраски.
«Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года. Естественно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно, а сама газотранспортная система будет в исправном техническом состоянии», — сказал Путин.
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