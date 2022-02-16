Власти пока не видят отвода российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не может говорить об отводе российских войск от границ с Украиной.
Об этом он сказал он в среду вечером в эфире телемарафона #UAРазом.
«Ситуация контролируемая, мы не видим изменений, мы видим накопление войск, небольшие ротации. Я бы не назвал это отводом войск. Я бы не делал выводов», — заявил он, добавив, что «констатировать отвод будем, когда он произойдет».
Оценивая текущую ситуацию, Зеленский отметил, что «сработало совместное давление дипломатов».
При этом, он сказал, что «хотел бы верить, что дипломатия отдельно с Россией без нас не договаривалась».
«Сигналы разные, но сейчас не то время, чтобы верить в сигналы», — отметил он.
Президент подчеркнул, что Украина «не боится договоренностей за нашей спиной», поскольку «большинство лидеров знают, что за нашей позицией — правда».
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