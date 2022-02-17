Блинкен считает, что РФ готовится к атаке против Украины в ближайшие дни

Войска РФ готовятся к запуску атаки против Украины в ближайшие дни, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Россия говорит, что она отводит эти войска. Мы не видим, чтобы этого произошло на земле. Наша информация ясно говорит, что эти войска, включая самолеты, корабли, готовятся к началу атаки на Украину в ближайшие дни», — сказал Блинкен, выступая на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке в четверг.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает «очень высокой» угрозу российского вторжения в Украину.

«Мне кажется, что вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — сказал он.