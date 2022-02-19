МИД ФРГ рекомендовал своим гражданам не ездить в Украину

МИД Германии в субботу выпустил обновленный информационный бюллетень, в котором призывает граждан без надобности не посещать Украину.
«От поездок на Украину рекомендуется воздержаться. Немецких граждан срочно призываем незамедлительно покинуть страну», — сказано в документе.
Отмечается, что «напряжение между Россией и Украиной» из-за массивного присутствия российских военных сил вблизи украинской границы «снова нарастает».
«В любой момент возможно военное столкновение», — сказано в бюллетене.
Также покинуть Украину своим гражданам рекомендовал МИД Франции, сообщает AFP со ссылкой на ведомство.
До этого с подобными рекомендациями выступили власти 30 стран, среди них США, Великобритания, Швеции, Италии, Мексики, Австрии.
Авиакомпании Austrian Airlines и Lufthansa объявили о прекращении полетов в Киев и Одессу.
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