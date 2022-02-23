Зеленский провел встречу с большим бизнесом

Встреча президента с большим бизнесом прошла успешно, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Встреча была результативной, услышали друг друга. И государство высказало поддержку предпринимателям, и предприниматели, в свою очередь, также высказали поддержку государству: готовы подставить свое плече», — сказал он журналистам после встречи президента с представителями большого бизнеса в среду вечером.

По словам пресс-секретаря, на встрече стороны «сверили часы», представители власти поделились информацией «что будет делать государство».

«Обменялись мыслями, обменялись мнениями про то, кто какую роль должен выполнять», — добавил он.

«Был разговор о неком специальном режиме ведения бизнеса в эту критическую фазу, что касается будущего — такого не было», — заявил Никифоров.

В то же время конкретные детали совещания пресс-секретарь не сообщил журналистам.

По словам Никифорова, со стороны власти на встрече кроме Зеленского было руководство Офиса президента, а также руководство силового блока.

Никифоров также отметил, что встречу посетило большое количество представителей бизнеса.