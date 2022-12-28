Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Технологии

RSS

Ракета-носій Falcon 9 має стартувати на орбіту з партією супутників системи Starlink

106

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX у середу має стартувати на орбіту з черговою партією міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Запуск планується здійснити з 40-го стартового комплексу на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.

Він стане 68-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проєкту Starlink з травня 2019 року. SpaceX запустила вже 3,6 тис. супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Приблизно 3,3 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Нині компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 41 країні, зокрема, в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У майбутньому компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.

Ще новини:

SpaceX вдесяте запустила одну і ту ж ракету

Ракета SpaceX стартувала на орбіту з українським супутником «Січ»

Ілон Маск збирається переробляти вуглекислий газ у ракетне паливо

Источник: Интерфакс-Украина
SpaceX, Falcon 9, Starlink
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 декабря 2022
Вторник, 27 декабря 2022
Воскресенье, 25 декабря 2022
Вторник, 20 декабря 2022
Понедельник, 5 декабря 2022
Вторник, 29 ноября 2022
Вторник, 22 ноября 2022
Четверг, 17 ноября 2022
Вторник, 15 ноября 2022
Вторник, 8 ноября 2022
Понедельник, 7 ноября 2022
Четверг, 3 ноября 2022
Среда, 2 ноября 2022
Вторник, 1 ноября 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016