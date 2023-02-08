"Україна готує до мобілізації дітей": росіяни вкотре спалилися через українську мову

У російському сегменті в телеграмі поширився допис з нібито скріншотами повідомлень, що з України не випускають неповнолітніх хлопців, із гучною назвою "Україна готує до мобілізації дітей", однак черговий російський фейк спіткнувся через українську мову: пропагандисти зробили абсурдну помилку в реченні.
Як пише Апостроф, про це повідомили в "БезБрехні".
Російський телеграм-канал "voblya" поширював допис зі "скріншотами" з нібито телеграм-каналу під назвою "Прикордонний контроль PRO", заявляючи про те, що в Україні буцімто готують дітей до мобілізації.
Насамперед варто зауважити, що телеграм-каналу "Прикордонний контроль PRO" взагалі не існує, у зв'язку з чим стає зрозуміло, що скріншоти - це фейк.
"У Прикордонного контролю PRO є сторінка у фейсбуці, але там відсутні подібні історії. А загалом останній допис на сторінці датований аж 9 вересня 2021 року", - додали в медіа.
Крім того, фейковість скріншотів доводить і те, що вони написані з граматичними помилками, русизмами та з ознаками автоматичного перекладу, а це свідчить про російський слід.
До того ж злий жарт з російськими пропагандистами зіграла українська мова у реченні, яке вони переклали за допомогою автоматичного перекладача: "нас з донькою пропустили, сина немає". "Сина немає" - це результат перекладу з російського "сына нет".
Разом з цим слід наголосити, що відповідно до закону "Про Про загальний військовий обов'язок і військову службу" мобілізувати можуть лише військовозобов'язаних чоловіків, тобто тих, кому вже виповнилося 18 років.
"Цей вкид є ще одним елементом широкомасштабної ІПСО по дискредитації мобілізаційних заходів в Україні, поширення панічних настроїв, недовіри до влади та військових", - резюмували в "БезБрехні".
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