Військова допомога для України: У США в пріоритеті передання систем ППО

Адміністрація Джо Байдена ставить у пріоритет передання систем ППО у військовій допомозі для України. Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на анонімне джерело в адміністрації.

Співрозмовник видання повідомив, що адміністрація Байдена визнала протиповітряну оборону України "головним пріоритетом".

"Починаючи з осені минулого року [2022] ми постійно ставимо пріоритет системам протиповітряної оборони та зміцненню можливостей ППО України", – сказав чиновник.

4 квітня 2023 року Пентагон оголосив, що надасть до $500 млн на нову зброю для України. Зокрема, у пакет допомоги увійдуть боєприпаси для систем ППО Patriot та додаткові боєприпаси для комплексів NASAMS.

The Hills зауважує, що в злитих матеріалах Пентагону зокрема йшлося про те, що буцімто українські ресурси ППО можуть вичерпатися у травні 2023 року. Ця новина "застала зненацька" законодавців США, пише видання.

Майкл О’Генлон, старший науковий співробітник із зовнішньої політики, який спеціалізується на оборонній стратегії в Інституті Брукінгса, зауважив, що США необхідно буде збільшити обсяг постачання та фінансування для України, пише видання.