Координаційний штаб: Військова частина не здійснює оперативно-розшукову діяльність стосовно зниклих військовослужбовців

У командуванні Сил територіальної оборони заявили, що військові частини не здійснюють оперативно-розшукову діяльність стосовно зниклих військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє у Телеграмі.

У Координаційному штабі відбулася зустріч з родичами полонених і зниклих безвісти бійців 109-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Участь у заході взяли представники штабу, офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

Представник командування Сил ТрО пояснив порядок обліку військовослужбовців, який регламентується наказом міністра оборони №280 "Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України", а також розповів про механізми зміни обліку військовослужбовця у разі появи нових відомостей.

Він наголосив, що військова частина не здійснює оперативно-розшукову діяльність. Це повноваження відповідних компетентних органів, яким частина надає всю інформацію про військовослужбовця та про відомі обставини його зникнення.

Окремо учасники зустрічі обговорили механізм офіційного підтвердження полону. За словами представника Офісу омбудсмана, підтвердити полон військовослужбовця може лише міністерство оборони Росії через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Офіційне підтвердження полону країною, яка утримує військовослужбовця, означає, що вона бере на себе певні зобов’язання, передбачені нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема, Женевськими конвенціями. Це стосується умов утримання, надання медичної допомоги, листування з родичами.

"На жаль, країна-агресорка не виконує взяті на себе зобов’язання і не забезпечує дотримання і захист прав військовополонених", - підкреслили у Коордштабі.